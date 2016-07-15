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    Саперы взорвали подозрительный сверток на автодороге рядом с Ниццей

    Два здания были эвакуированы

    Баку. 15 июля. REPORT.AZ/ Французские саперы взорвали подозрительный сверток на автодороге рядом с Ниццей, где проводилась операция по разминированию, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    Операция по разминированию проходила у грузовика на автодороге недалеко от Ниццы. Грузовик был припаркован в 100 метрах от квартиры, где проходит обыск. Кому принадлежит квартира, не уточняется. Два здания были эвакуированы.

    По данным издания, на месте работают криминалисты.

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