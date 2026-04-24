    Санчес: Войны на Ближнем Востоке демонстрируют провал политики грубой силы

    Эскалация конфликтов на Ближнем Востоке свидетельствует о провале политики грубой силы и подрывает глобальную безопасность, что делает необходимостью возврат к соблюдению международного права и укреплению многостороннего порядка.

    Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявил премьер-министр Испании Педро Санчес перед началом второго дня неформального саммита глав государств и правительств ЕС в Никосии (Кипр).

    "Если есть один вывод, которым я хотел поделиться с европейскими лидерами, то это то, что ситуация на Ближнем Востоке демонстрирует провал грубой силы и необходимость уважения международного права", - сказал он.

    По словам испанского премьера, "закон сильного" приводит к дестабилизации и делает мир слабым, что сейчас и происходит.

    Санчес отметил отсутствие четких целей у военных действий на Ближнем Востоке и доверия между сторонами, что, по его словам, исключает быстрый мирный процесс. Кроме того, гуманитарные последствия просто катастрофические: "Это приводит к страданиям, гибели тысяч людей и сотням тысяч перемещенных лиц, например, в Ливане".

    Премьер также заявил, что ситуация уже имеет экономические последствия, которые ощущают домохозяйства, компании и экономики Европы.

