Sançes: Yaxın Şərqdəki müharibələr güc siyasətinin uğursuzluğunu göstərir

İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları
    Digər ölkələr
    • 24 aprel, 2026
    • 13:38
    Yaxın Şərqdə münaqişələrin eskalasiyası güc siyasətinin uğursuzluğunu nümayiş etdirir və qlobal təhlükəsizliyi sarsıdır, bu isə beynəlxalq hüquqa riayət olunmasına və çoxtərəfli nizamın möhkəmləndirilməsinə qayıtmağı zərurətə çevirir.

    "Report"un Avropa bürosu xəbər verir ki, bu barədə İspaniyanın Baş naziri Pedro Sançes Nikosiyada (Kipr) Aİ dövlət və hökumət başçılarının qeyri-rəsmi sammitinin əvvəlində bildirib.

    "Əgər Avropa liderləri ilə bölüşmək istədiyim bir nəticə varsa, o da Yaxın Şərqdəki vəziyyətin kobud gücün iflasını və beynəlxalq hüquqa hörmət ehtiyacını nümayiş etdirməsidir", - o deyib.

    İspaniya Baş nazirinin sözlərinə görə, "güclü qüvvələrin qanunu" sabitliyin pozulmasına gətirib çıxarır və dünyanı zəiflədir, hazırda baş verən də məhz budur.

    Sançes Yaxın Şərqdəki hərbi əməliyyatların dəqiq məqsədlərinin və tərəflər arasında etimadın olmadığını qeyd edib, bu da sürətli sülh prosesini istisna edir. Bundan əlavə, humanitar nəticələr sadəcə fəlakətlidir: "Bu, əzablara, minlərlə insanın ölümünə və məsələn, Livanda yüz minlərlə insanın məcburi köçkün düşməsinə gətirib çıxarır".

    Baş nazir həmçinin bildirib ki, vəziyyətin artıq Avropadakı ev təsərrüfatlarının, şirkətlərin və iqtisadiyyatların hiss etdiyi iqtisadi nəticələri var.

    Pedro Sançes Yaxın Şərqdə eskalasiya
    Санчес: Войны на Ближнем Востоке демонстрируют провал политики грубой силы
    Sánchez: Middle East wars show failure of hard power policy

