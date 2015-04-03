​Самый богатый человек Румынии осужден на 2,5 года

Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ Апелляционный суд Бухареста приговорил самого богатого человека Румынии - миллиардера Иоана Никулае - к двум с половиной годам тюрьмы за незаконное финансирование президентской кампании 2009 года.

Как передает Report, об этом говорится в обнародованном в четверг приговоре, который не подлежит обжалованию.

Вместе с бизнесменом осужден и бывший функционер Социал- демократической партии (СДП) Румынии Георге Станку. По данным следствия, он получил от Никулае миллион евро для избирательной кампании лидера этой партии Мирчи Джоанэ, который тогда проиграл выборы Траяну Бэсеску.

В обмен на финансовую помощь Никулае просил, чтобы Джоанэ в случае своей победы назначил в министерство экономики близких ему людей для лоббирования своих проектов.