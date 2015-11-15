​Саммит лидеров стран G 20 открывается в турецкой Анталье

Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ Саммит лидеров стран "большой двадцатки" начинает работу 15 ноября в курортном поселке Белек турецкой провинции Анталья.

Как передает Report, саммит продлится два дня.

"Группа Двадцати" (G20) — ведущий форум для обсуждения вопросов глобального экономического и финансового сотрудничества. G20 объединяет крупнейшие развитые и развивающиеся экономики мира, на долю которых приходится около 85% мирового ВВП. В 2013 году председательство в G20 осуществляла Россия, в 2014 году ее сменила Австралия, в 2015 году эта функция перешла к Турции.

Кроме 19 стран-членов и представителей Евросоюза, в G20 примут участие главы Азербайджана, Зимбабве, Малайзии, Сенегала, Сингапура, а также представители ключевых международных организаций, включая ООН, Всемирный банк, ВТО, МВФ, МОТ, ОЭСР. Саммит пройдет на фоне трагедии в Париже, в результате которой погибли 129 человек.