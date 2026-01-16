SABA: Правительство Йемена ушло в отставку

Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Председатель Президентского руководящего совета Йемена Рашад Мухаммед аль-Алими назначил министра иностранных дел республики Шайю Мохсена аз-Зиндани новым премьер-министром.

    Как передает Report, об этом в ночь на 16 января сообщило йеменское информационное агентство SABA.

    "Назначить доктора Шайю Мохсена аз-Зиндани председателем Совета министров и поручить ему формирование правительства", - говорится в тексте указа. Согласно документу, действующий кабинет министров продолжит исполнять свои обязанности до формирования нового состава правительства.

    15 января глава Президентского руководящего совета Йемена принял отставку кабмина, прошение о которой подал Салем Салех бен Брейк. Как отмечается в заявлении, решение принято для того, чтобы "открыть путь к формированию нового правительства в соответствии с недавними преобразованиями в стране". Другим указом аль-Алими назначил его своим советником по финансовым и экономическим вопросам.

