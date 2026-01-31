Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов Великое возвращение в Карабах
    Здоровье
    • 31 января, 2026
    • 12:10
    В Азербайджане ведется работа по цифровизации системы трансплантации органов

    В Азербайджане продолжается работа по цифровизации системы трансплантации органов.

    Как сообщает Report, об этом заместитель министра здравоохранения Надир Зейналов заявил на круглом столе на тему "Первая трансплантация сердца на Кавказе: историческое достижение азербайджанского здравоохранения и будущие перспективы".

    По его словам, уже предпринимаются конкретные шаги по переводу в электронный формат листа ожидания на трансплантацию и других специализированных механизмов.

    Он отметил, что в стране трансплантационные операции проводятся в систематизированном порядке, формируется лист ожидания, применяются специальные процедуры, а для координации донорства между лицами, не являющимися близкими родственниками, действует Координационный центр.

    "В настоящее время ведется работа по цифровизации всей этой системы, однако процесс пока не завершен", - подчеркнул Зейналов.

    Azərbaycanda orqan transplantasiyası sisteminin elektronlaşdırılması üzərində işlər aparılır
