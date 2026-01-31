В Азербайджане ведется работа по цифровизации системы трансплантации органов

В Азербайджане продолжается работа по цифровизации системы трансплантации органов.

Как сообщает Report, об этом заместитель министра здравоохранения Надир Зейналов заявил на круглом столе на тему "Первая трансплантация сердца на Кавказе: историческое достижение азербайджанского здравоохранения и будущие перспективы".

По его словам, уже предпринимаются конкретные шаги по переводу в электронный формат листа ожидания на трансплантацию и других специализированных механизмов.

Он отметил, что в стране трансплантационные операции проводятся в систематизированном порядке, формируется лист ожидания, применяются специальные процедуры, а для координации донорства между лицами, не являющимися близкими родственниками, действует Координационный центр.

"В настоящее время ведется работа по цифровизации всей этой системы, однако процесс пока не завершен", - подчеркнул Зейналов.