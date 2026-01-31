Первый на Кавказе пациент с пересаженным сердцем призвал людей становиться донорами

Рашад Мамедалиев, которому впервые на Кавказе была проведена операция по трансплантации сердца, обратился к гражданам с призывом становиться донорами органов.

Как сообщает Report, с таким обращением он выступил на круглом столе на тему "Первая трансплантация сердца на Кавказе: историческое достижение азербайджанского здравоохранения и будущие перспективы".

Он отметил, что после операции чувствует себя хорошо и вернулся к обычной жизни.

"После трансплантации я продолжаю жить нормальной жизнью, все хорошо. Надеюсь, что все пациенты, нуждающиеся в лечении, в ближайшее время обретут исцеление", - добавил Мамедалиев.

Напомним, что 31 октября 2025 года в Азербайджане впервые на Кавказе была проведена трансплантация сердца от посмертного донора.