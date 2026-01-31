Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов Великое возвращение в Карабах
    Первый на Кавказе пациент с пересаженным сердцем призвал людей становиться донорами

    Здоровье
    • 31 января, 2026
    • 12:16
    Первый на Кавказе пациент с пересаженным сердцем призвал людей становиться донорами

    Рашад Мамедалиев, которому впервые на Кавказе была проведена операция по трансплантации сердца, обратился к гражданам с призывом становиться донорами органов.

    Как сообщает Report, с таким обращением он выступил на круглом столе на тему "Первая трансплантация сердца на Кавказе: историческое достижение азербайджанского здравоохранения и будущие перспективы".

    Он отметил, что после операции чувствует себя хорошо и вернулся к обычной жизни.

    "После трансплантации я продолжаю жить нормальной жизнью, все хорошо. Надеюсь, что все пациенты, нуждающиеся в лечении, в ближайшее время обретут исцеление", - добавил Мамедалиев.

    Напомним, что 31 октября 2025 года в Азербайджане впервые на Кавказе была проведена трансплантация сердца от посмертного донора.

    Qafqazda ürək transplantasiyasının ilk pasiyenti: İnsanları donor olmağa çağırıram
    Лента новостей