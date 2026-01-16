İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar

    KİV: Yəmən hökuməti istefa verib

    Digər ölkələr
    • 16 yanvar, 2026
    • 04:24
    KİV: Yəmən hökuməti istefa verib

    Yəmənin Prezident Rəhbərliyi Şurasının sədri Rəşad Məhəmməd əl-Əlimi xarici işlər naziri Şaya Möhsün əl-Zindanini yeni Baş nazir təyin edib.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Yəmənin SABAH agentliyi məlumat yayıb.

    "Doktor Şaya Möhsün əl-Zindanini Nazirlər Şurasının sədri təyin edilsin və ona hökumət qurmaq tapşırılsın", - fərmanda deyilir. Sənədə əsasən, mövcud Nazirlər Kabineti yeni hökumət formalaşana qədər fəaliyyətini davam etdirəcək.

    Yanvarın 15-də Yəmənin Prezident Rəhbərliyi Şurasının sədri Salem Saleh bin Breyk tərəfindən təqdim olunan Nazirlər Kabinetinin istefasını qəbul edib. Bəyanatda qeyd olunur ki, qərar ölkədəki son dəyişikliklərə uyğun olaraq yeni hökumətin formalaşdırılması üçün yol açmaq məqsədilə verilib. Digər fərmanla əl-Əlimi onu maliyyə və iqtisadi məsələlər üzrə müşaviri təyin edib.

    Yəmən hökumət istefa
    SABA: Правительство Йемена ушло в отставку

    Son xəbərlər

    04:51

    ABŞ senatoru: Ərəb ölkələri müttəfiqlərimizin İranın müdafiə etməsi narahatlıq doğurur

    Digər ölkələr
    04:24

    KİV: Yəmən hökuməti istefa verib

    Digər ölkələr
    04:08
    Video

    Türkiyə Qara dənizin 4 500 metr dərinliyində karbohidrogen potensialını araşdıracaq

    Region
    03:49

    KİV: Netanyahu Trampdan İrana hücumu təxirə salmağı xahiş edib

    Digər ölkələr
    03:21

    Fon der Lyayen: Aİ İrana qarşı sanksiyaları sərtləşdirməyi nəzərdən keçirir

    Digər ölkələr
    02:53

    İsrail Ordusu "Hizbullah"ın Livandakı anbarlarına zərbələr endirib

    Digər ölkələr
    02:33
    Video

    Qərbi Azərbaycan Xronikası: Zəngəzur məsələsində İsrail və İran faktoru nəyi dəyişir?

    Daxili siyasət
    02:10

    Venesuelanın müxalifət lideri Maçado Nobel sülh mükafatını Trampa verib

    Digər ölkələr
    01:55

    İranın XİN başçısı ilə BMT-nin baş katibi arasında telefon danışığı olub

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti