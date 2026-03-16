"Real" "Bavariya"nın üzvü Maykl Oliseni transfer etmək istəyir
Futbol
- 16 mart, 2026
- 21:02
İspaniyanın "Real" klubu qarşıdakı "transfer pəncərəsi"ndə heyətini gücləndirməyi planlaşdırır.
"Report" "Bild" nəşrinə istinadən xəbər verir ki, "Kral klubu"nun maraq dairəsinə Almaniyanın "Bavariya" komandasının vingeri Maykl Olise düşüb.
Məlumata görə, "Real"ın prezidenti Florentino Peres fransalı futbolçunun oyununu yüksək qiymətləndirir və onun transferi üçün 160 milyon avro təklif etməyə hazırdır.
Bununla belə, Münhen təmsilçisi Oliseni satmaq barədə düşünmür. Fransalı futbolçu hazırda "Bavariya"da ikinci mövsümünü keçirir. Bu müddət ərzində o, 93 oyunda iştirak edib, 35 qol vurub və 50 məhsuldar ötürmə edib.
Son xəbərlər
21:02
"Real" "Bavariya"nın üzvü Maykl Oliseni transfer etmək istəyirFutbol
20:59
Ermənistan müxalifəti baş nazir postuna Köçəryanın namizədliyini irəli sürübRegion
20:54
Tramp: İranda 7 mindən çox hədəfə zərbə endirilibDigər ölkələr
20:44
Türkiyə PA: İsrailin Məscidül-Əqsada ibadətə mane olması qəbuledilməzdirRegion
20:37
Masazırda 38 yaşlı qadın iynə vurulduqdan sonra ölübHadisə
20:23
Cevdet Yılmaz: Danışıqların alternativi müharibədirRegion
20:13
"Çelsi"nin futbolçusu Ris Ceyms bir neçə həftə meydanlardan uzaq qalacaqFutbol
20:09
Zelenski sabah Britaniyaya səfər edəcəkDigər ölkələr
20:07
Foto