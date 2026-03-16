Ermənistan müxalifəti baş nazir postuna Köçəryanın namizədliyini irəli sürüb
Region
- 16 mart, 2026
- 20:59
"Ermənistan" bloku qarşıdakı parlament seçkilərinə ölkənin sabiq prezidenti Robert Köçəryanın rəhbərliyi ilə qatılacaq.
"Report" Ermənistan KİV-lərinə istinadən xəbər verir ki, bunu parlamentdə "Ermənistan" fraksiyasının deputatı Anna Qriqoryan açıqlayıb.
Xatırladaq ki, Ermənistanda növbəti parlament seçkiləri 2026-cı il iyunun 7-də keçiriləcək.
