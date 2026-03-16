Оппозиция Армении выдвинула Кочаряна кандидатом в премьеры Армении

Блок "Армения" примет участие в предстоящих парламентских выборах под руководством экс-президента страны Роберта Кочаряна.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщила депутат фракции "Армения" в Национальном собрании Анна Григорян.

Она заявила, что кандидатом от данного блока на пост премьер-министра стал Роберт Кочарян.

Напомним, что очередные парламентские выборы в Армении состоятся 7 июня 2026 года.