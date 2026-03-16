İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Masazırda 38 yaşlı qadın iynə vurulduqdan sonra ölüb

    16 mart, 2026
    • 20:37
    Masazırda 38 yaşlı qadın iynə vurulduqdan sonra ölüb

    Abşeron rayonunda 38 yaşlı qadın iynə vurulduqdan sonra ölüb.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, hadisə Masazır qəsəbəsində qeydə alınıb.

    İlkin məlumata görə, 1988-ci il təvəllüdlü Xəyalə Əliyeva səhhətində yaranan narahatlıq səbəbindən Abşeron Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına müraciət edib. Bildirilib ki, tibb müəssisəsində ona iynə vurulub.

    Qadın daha sonra yaşadığı evə qayıtsa da, bir müddət sonra vəziyyəti qəfil pisləşib. Görülən tədbirlərə baxmayaraq, onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb.

    Faktla bağlı Abşeron Rayon Prokurorluğunda araşdırma aparılır.

