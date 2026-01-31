В ММ обсудили перспективы развития азербайджано-американских отношений

В Милли Меджлисе (ММ) Азербайджана обсудили перспективы развития азербайджано-американских отношений.

Как сообщает Report, в парламенте Азербайджана побывала делегация аппарата Комитета по иностранным делам Палаты представителей США.

На встрече руководитель рабочей группы Милли Меджлиса Азербайджана по межпарламентским связям с США, председатель парламентского комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Самед Сеидов рассказал о текущих направлениях сотрудничества и перспективах дальнейшего развития между Баку и Вашингтоном.

На встрече было подчеркнуто, что Азербайджан и США привержены повышению отношений до уровня стратегического партнерства, для этого предпринимаются практические шаги.

Сеидов отметил важность рабочего визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в США в августе прошлого года, проведенные в Вашингтоне переговоры, достигнутые договоренности и подписанные документы. Он подчеркнул, что эти договоренности и документы вывели отношения между Азербайджаном и США на качественно новый уровень.

На встрече подчеркнули, что эти документы также играют особую роль в контексте мирной повестки дня Азербайджана и Армении и рассматриваются как важный шаг в плане укрепления стабильности в регионе, а также сотрудничества.

Отдельно на встрече отметили важность "Маршрута Трампа" (TRIPP) и отмены со стороны США 907-й поправки к "Акту в поддержку свободы" в отношении Азербайджана.

Члены делегации аппарата Комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США также отметили, что американо-азербайджанские отношения в последнее время вступили в новый этап развития, углубилось взаимное сотрудничество, а межпарламентский диалог вышел на новый уровень.

Они добавили, что продолжение этой позитивной динамики отвечает интересам обеих сторон.