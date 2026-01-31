Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов Великое возвращение в Карабах

    В ММ обсудили перспективы развития азербайджано-американских отношений

    Внешняя политика
    • 31 января, 2026
    • 12:24
    В ММ обсудили перспективы развития азербайджано-американских отношений

    В Милли Меджлисе (ММ) Азербайджана обсудили перспективы развития азербайджано-американских отношений.

    Как сообщает Report, в парламенте Азербайджана побывала делегация аппарата Комитета по иностранным делам Палаты представителей США.

    На встрече руководитель рабочей группы Милли Меджлиса Азербайджана по межпарламентским связям с США, председатель парламентского комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Самед Сеидов рассказал о текущих направлениях сотрудничества и перспективах дальнейшего развития между Баку и Вашингтоном.

    На встрече было подчеркнуто, что Азербайджан и США привержены повышению отношений до уровня стратегического партнерства, для этого предпринимаются практические шаги.

    Сеидов отметил важность рабочего визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в США в августе прошлого года, проведенные в Вашингтоне переговоры, достигнутые договоренности и подписанные документы. Он подчеркнул, что эти договоренности и документы вывели отношения между Азербайджаном и США на качественно новый уровень.

    На встрече подчеркнули, что эти документы также играют особую роль в контексте мирной повестки дня Азербайджана и Армении и рассматриваются как важный шаг в плане укрепления стабильности в регионе, а также сотрудничества.

    Отдельно на встрече отметили важность "Маршрута Трампа" (TRIPP) и отмены со стороны США 907-й поправки к "Акту в поддержку свободы" в отношении Азербайджана.

    Члены делегации аппарата Комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США также отметили, что американо-азербайджанские отношения в последнее время вступили в новый этап развития, углубилось взаимное сотрудничество, а межпарламентский диалог вышел на новый уровень.

    Они добавили, что продолжение этой позитивной динамики отвечает интересам обеих сторон.

    азербайджано-американские отношения Самед Сеидов TRIPP Вашингтонские соглашения мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Фото
    Milli Məclisdə Azərbaycan-ABŞ münasibətlərinin gələcək inkişaf perspektivləri müzakirə olunub
    Ты - Король

    Последние новости

    12:56

    СМИ: Обсуждения планируемой миссии НАТО в Арктике находятся на раннем этапе

    Другие страны
    12:48

    Денежная масса в Азербайджане в 2025 году выросла на 7,2%

    Финансы
    12:40

    В Узбекистане произошел взрыв в многоквартирном доме

    Другие страны
    12:38

    Номинальный и реальный эффективный курс азербайджанского маната в 2025 году снизились

    Финансы
    12:24
    Фото

    В ММ обсудили перспективы развития азербайджано-американских отношений

    Внешняя политика
    12:16

    Первый на Кавказе пациент с пересаженным сердцем призвал людей становиться донорами

    Здоровье
    12:10

    В Азербайджане ведется работа по цифровизации системы трансплантации органов

    Здоровье
    11:54

    Минэнерго Казахстана: На месторождении "Тенгиз" возобновилась добыча нефти

    Энергетика
    11:53

    Депутат: В Азербайджане много пациентов с потребностью в трансплантации сердца

    Здоровье
    Лента новостей