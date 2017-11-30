Саакашвили заявил, что ему продлили срок пребывания в Украине

Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что миграционная служба Украины продлила до 1 марта cледующего года срок действия документа, который подтверждает легальность его пребывания в стране, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Ранее Саакашвили получил в миграционной службе Украины документ, подтверждающий легальность его пребывания в стране. По словам адвокатов политика, документ является гарантией того, что Саакашвили не может быть экстрадирован до рассмотрения в суде жалобы на отказ предоставления ему дополнительной защиты.