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С сентября Германия введет новые правила по безвизовому режиму для граждан Украины

С сентября Германия введет новые правила по безвизовому режиму для граждан Украины С 1 сентября в Германии начнут вести учет безвизовых дней пребывания украинцев на территории страны.
Другие страны
8 августа 2022 г. 13:52
С сентября Германия введет новые правила по безвизовому режиму для граждан Украины

С 1 сентября в Германии начнут вести учет безвизовых дней пребывания украинцев на территории страны.

Как передает Report, об этом cообщила "РБК-Украина" со ссылкой на решение правительства Германии.

Сообщается, что если к 1 сентября будет исчерпан лимит нахождения в стране по безвизовому режиму, то придется либо покинуть Германию на 90 дней, либо иметь регистрацию временной защиты, чтобы продолжать находиться там на легальном основании.

Соответственно, если пребывание физлица без визы истекает до 31 августа или в этот день, должны оформить временную защиту в стране к 1 сентября. Украинцы, безвизовое пребывание которых в Германии закончится в промежутке с 1 сентября до 1 декабря, должны подать заявку на регистрацию.

"Если у вас есть украинское гражданство, пересечение границы на федеральную территорию должно быть упрощено. Необходимо зарегистрироваться сразу после въезда в Германию, например, при подаче заявки на вид на жительство в иммиграционных органах. Таким образом, пребывание в Германии должно быть возможным для всех пострадавших в течение 90 дней без вида на жительство", — говорится в документе.

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