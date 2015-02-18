Сьерра-Леоне: обнаружены хищения в фонде борьбы с Эболой

Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ Комиссия по борьбе с коррупцией в Сьерра-Леоне обнародовала список из 40 имен, которые обвиняются в причастности к хищению средств из Национального фона по борьбе с эпидемией Эбола, передает Report со ссылкой на Би-би-си.

Среди обвиняемых – чиновники министерства здравоохранения страны, Национального центра по борьбе с Эболой, а также бизнесмены и главы местных советов.

Глава антикоррупционной комиссии Джозеф Камара заявил, что это лишь вершина айсберга и в скором времени список будет расширен.

На прошлой неделе международная аудиторская проверка выявила исчезновение около 14 млн долларов со счетов фонда.