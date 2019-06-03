Рухани ответил на заявление Трампа о ядерном оружии Ирана

Президент Ирана Хасан Рухани прокомментировал заявление американского лидера Дональда Трампа о попытках США предотвратить появление ядерного оружия у Тегерана.

"Они (США - ред.) нам угрожали в то время, когда они якобы превосходили нас в военной силе, а сегодня они заявляют, что не нацелены на войну с Ираном, а лишь хотят, чтобы у нас не было ядерной бомбы. Конечно, эти слова безосновательны", - заявил Рухани.

По его словам, выбор Ирана - это путь сопротивления до тех пор, пока США, нарушившие ядерную сделку, не вернутся к "нормальному состоянию".