Рухани осудил теракты "во имя ислама"

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Президент Ирана Хасан Рухани осудил нападение на редакцию французского сатирического журнала Charlie Hebdo, заявив, что теракты, совершенные "во имя ислама провоцируют исламофибию и достойны порицания". Об этом сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

"Те, кто убивает и совершает экстремистские действия во имя ислама – провоцируют исламофобию, хотят они того, или нет",- сказал он.

Рухани подчеркнул, что "насилие и терроризм в нашем регионе, Европе или США достойны порицания".

Также президент исламской республики добавил, что Иран поддерживает все народы, которые оказывают противодействие терроризму, передает агентство IRNA.