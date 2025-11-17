Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Рубио назвал Мадуро "руководителем наркокартеля"

    Другие страны
    • 17 ноября, 2025
    • 04:06
    Рубио назвал Мадуро руководителем наркокартеля

    Госсекретарь США Марко Рубио обвинил президента Венесуэлы Николаса Мадуро в руководстве наркокартелем.

    Как передает Report, об этом он написал в соцсети Х.

    По словам госсекретаря, "нелегитимный Мадуро" является главой картеля "Лос Солес", которую госдеп США намерен признать иностранной террористической организацией. Рубио добавил, что группировка Мадуро "подкупила государственные институты" Венесуэлы и должна нести ответственность за "террористическое насилие".

    Ранее американский авианосец USS Gerald Ford прибыл в Карибское море. 19 октября сообщалось, что элитный отряд армии США развернули вблизи Венесуэлы. Позднее стало известно, что Армия США готовится к операции в Карибском бассейне. Дональд Трамп заявлял, что Штаты вскоре перейдут к проведению "наземных операций" против наркокартелей в Венесуэле.

