    Другие страны
    • 08 декабря, 2025
    • 07:27
    NYT: Второй рейс с депортированными гражданами Ирана вылетел из США

    Соединенные Штаты по согласованию между Вашингтоном и Тегераном выслали из страны еще около 50 граждан Ирана.

    Как передает Report, об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на неназванных иранских чиновников.

    По их сведениям, самолет с гражданами Ирана вылетел из аэропорта в штате Аризона, воздушное судно по пути сделает остановки в Египте и Кувейте. Этот рейс, указывает издание стал вторым подобным в этом году, первый самолет с примерно 100 выходцами из Ирана покинул Соединенные Штаты в сентябре.

    NYT также утверждает, что помимо выходцев из Ирана, на борту самолета находятся граждане РФ и арабских стран, они покинут воздушное судно во время остановки в Каире.

    Как указывает газета, порядка 2 тыс. граждан Ирана ожидают депортации из США.

    США самолет депортация Иран
    NYT: Deportasiya edilmiş İran vətəndaşlarını daşıyan ikinci təyyarə ABŞ-dən yola düşüb
    Elvis

