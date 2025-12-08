NYT: Второй рейс с депортированными гражданами Ирана вылетел из США

Соединенные Штаты по согласованию между Вашингтоном и Тегераном выслали из страны еще около 50 граждан Ирана.

Как передает Report, об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на неназванных иранских чиновников.

По их сведениям, самолет с гражданами Ирана вылетел из аэропорта в штате Аризона, воздушное судно по пути сделает остановки в Египте и Кувейте. Этот рейс, указывает издание стал вторым подобным в этом году, первый самолет с примерно 100 выходцами из Ирана покинул Соединенные Штаты в сентябре.

NYT также утверждает, что помимо выходцев из Ирана, на борту самолета находятся граждане РФ и арабских стран, они покинут воздушное судно во время остановки в Каире.

Как указывает газета, порядка 2 тыс. граждан Ирана ожидают депортации из США.