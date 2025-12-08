İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    NYT: Deportasiya edilmiş İran vətəndaşlarını daşıyan ikinci təyyarə ABŞ-dən yola düşüb

    Digər ölkələr
    • 08 dekabr, 2025
    • 07:37
    NYT: Deportasiya edilmiş İran vətəndaşlarını daşıyan ikinci təyyarə ABŞ-dən yola düşüb

    ABŞ Vaşinqton və Tehran arasında əldə edilən razılaşmaya əsasən daha 50-yə yaxın İran vətəndaşını ölkədən çıxarıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "The New York Times" adı açıqlanmayan İran rəsmilərinə istinadən məlumat yayıb.

    Qeyd olunub ki, İran vətəndaşlarını daşıyan təyyarə Arizona ştatındakı hava limanından yola düşüb. Hava gəmisi Misir və Küveytdə də dayanacaq.

    Nəşrə görə, bu uçuş cari ildə baş tutan ikinci belə hadisədir. Təxminən 100 İran vətəndaşını daşıyan ilk təyyarə sentyabr ayında ABŞ-dən gedib.

    "NYT" həmçinin iddia edib ki, təyyarədə İran vətəndaşları ilə yanaşı, Rusiya və ərəb ölkələri vətəndaşları da var və onlar Qahirədə dayanacaqda düşəcəklər. Qəzetin məlumatına görə, təxminən 2000 İran vətəndaşı ABŞ-dan deportasiya olunmağı gözləyir.

    ABŞ təyyarə deportasiya miqrant İran
    NYT: Второй рейс с депортированными гражданами Ирана вылетел из США

    Son xəbərlər

    07:37

    NYT: Deportasiya edilmiş İran vətəndaşlarını daşıyan ikinci təyyarə ABŞ-dən yola düşüb

    Digər ölkələr
    07:04

    Zığ dairəsi-Hava Limanı yolunda sürət həddi endirilib

    İnfrastruktur
    06:53

    Tailand və Kamboca sərhədində gərginlik pik həddə çatıb, ölənlər və yaralılar var

    Digər ölkələr
    06:12

    Alyaskada 5,8 bal gücündə zəlzələ qeydə alınıb

    Digər ölkələr
    05:57

    BMT Təhlükəsizlik Şurası Ukrayna ilə bağlı iclas keçirəcək

    Digər ölkələr
    05:37

    Çin Yaponiyaya xəbərdarlıq edib

    Digər ölkələr
    05:07

    Orbanın Türkiyəyə səfəri başlayıb

    Region
    04:34

    Kuril adaları sahillərində 5,2 bal gücündə zəlzələ olub

    Digər ölkələr
    04:02

    Tramp Zelenskinin sülh sazişini nəzərdən keçirməməsindən məyus olub

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti