США потратят $800 млн на поддержку Украины в 2026 и 2027 годах

    Другие страны
    • 08 декабря, 2025
    • 07:40
    Проект бюджета военного ведомства США предусматривает выделение по $400 млн на поддержку Украины в 2026 и 2027 годах.

    Как передает Report, об этом говорится в опубликованном документе, голосования по которому в Конгрессе начнутся на этой неделе.

    "На 2026 финансовый год - $400 млн. На 2027 финансовый год - $400 млн", - сказано в документе.

    Кроме того, законопроект также накладывает на главу Пентагона обязательство докладывать в Палату представителей и Сенат Конгресса о приостановке или прекращении предоставления Украине разведывательных данных.

    Pentaqon qarşıdakı iki ildə Ukraynaya dəstək üçün 800 milyon dollar xərcləyəcək
