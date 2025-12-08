США потратят $800 млн на поддержку Украины в 2026 и 2027 годах
Другие страны
- 08 декабря, 2025
- 07:40
Проект бюджета военного ведомства США предусматривает выделение по $400 млн на поддержку Украины в 2026 и 2027 годах.
Как передает Report, об этом говорится в опубликованном документе, голосования по которому в Конгрессе начнутся на этой неделе.
"На 2026 финансовый год - $400 млн. На 2027 финансовый год - $400 млн", - сказано в документе.
Кроме того, законопроект также накладывает на главу Пентагона обязательство докладывать в Палату представителей и Сенат Конгресса о приостановке или прекращении предоставления Украине разведывательных данных.
