Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    Эксперты МАГАТЭ посетят Японию для проверки процесса сброса воды с АЭС "Фукусима-1"

    Другие страны
    • 08 декабря, 2025
    • 07:59
    Эксперты МАГАТЭ посетят Японию для проверки процесса сброса воды с АЭС Фукусима-1

    Объединенная группа международных экспертов и представителей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в декабре посетит Японию для проверки и экспертного анализа процесса сброса очищенной воды с АЭС "Фукусима-1".

    Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом объявил МИД Японии.

    Согласно опубликованному заявлению японского внешнеполитического ведомства, группа экспертов посетит страну с 15 по 19 декабря. Помимо представителей МАГАТЭ, в нее войдут независимые эксперты из 11 стран, включая РФ и Китай. "Правительство Японии продолжит предоставлять МАГАТЭ всю необходимую информацию", - отметили в МИД Японии. Также подчеркивается, что японская сторона продолжит делать все необходимое для того, чтобы добиться понимания у международного сообщества по ситуации со сбросом воды со станции.

    В 2023 году правительство Японии приняло решение начать постепенный сброс очищенной воды в океан, операция растянется на 30-40 лет. В рамках каждого этапа проводится сброс порядка 7,8 тыс. тонн воды, к настоящему моменту Япония осуществила 15 таких этапов. Вода проходит очистку, но в ней по-прежнему содержится тритий, который не поддается полному удалению. Его содержание перед сбросом доводится путем смешивания с чистой океанической водой до одной сороковой от нормы безопасности, установленной Международной комиссией по радиологической защите и правительством Японии, и одной седьмой от допустимой нормы, установленной для питьевой воды Всемирной организацией здравоохранения.

    Фукусима-1 АЭС вода
    AEBA ekspertləri "Fukusima" AES-də suyun axıdılması prosesini yoxlayacaq
    Elvis

    Последние новости

    08:43

    Объем торговли Китая и США в январе - ноябре упал на 17,5%

    Другие страны
    08:33

    Пентагону хотят запретить сокращать численность войск в Европе ниже 76 тыс.

    Другие страны
    08:24
    Фото

    На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

    Инфраструктура
    08:08

    Минобороны Камбоджи обвинило Таиланд в нарушении совместной мирной декларации

    Другие страны
    07:59

    Эксперты МАГАТЭ посетят Японию для проверки процесса сброса воды с АЭС "Фукусима-1"

    Другие страны
    07:40

    США потратят $800 млн на поддержку Украины в 2026 и 2027 годах

    Другие страны
    07:27

    NYT: Второй рейс с депортированными гражданами Ирана вылетел из США

    Другие страны
    07:12

    На трассе Зыхский круг-аэропорт снижен скоростной режим

    Инфраструктура
    06:54

    Камбоджа обстреляла из реактивных систем территорию Таиланда

    Другие страны
    Лента новостей