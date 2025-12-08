Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

    Инфраструктура
    • 08 декабря, 2025
    • 08:24
    На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

    Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

    1. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;

    2. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;

    3. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

    4. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;

    5. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

    6. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;

    7. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

    8. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;

    9. Шоссе Сабунчи-Забрат, в направлении станции метро "Кёроглу";

    10. Аэропортовоское шоссе, в направлении станции метро "Кёроглу";

    11. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

    12. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова;

    13. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

    14. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова.

    НИИМ Баку пробки
    Фото
    Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı yaranıb
    Elvis

    Последние новости

    08:43

    Объем торговли Китая и США в январе - ноябре упал на 17,5%

    Другие страны
    08:33

    Пентагону хотят запретить сокращать численность войск в Европе ниже 76 тыс.

    Другие страны
    08:24
    Фото

    На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

    Инфраструктура
    08:08

    Минобороны Камбоджи обвинило Таиланд в нарушении совместной мирной декларации

    Другие страны
    07:59

    Эксперты МАГАТЭ посетят Японию для проверки процесса сброса воды с АЭС "Фукусима-1"

    Другие страны
    07:40

    США потратят $800 млн на поддержку Украины в 2026 и 2027 годах

    Другие страны
    07:27

    NYT: Второй рейс с депортированными гражданами Ирана вылетел из США

    Другие страны
    07:12

    На трассе Зыхский круг-аэропорт снижен скоростной режим

    Инфраструктура
    06:54

    Камбоджа обстреляла из реактивных систем территорию Таиланда

    Другие страны
    Лента новостей