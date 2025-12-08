Таиланд закрыл 641 школу из-за обострения пограничного конфликта с Камбоджей

Министерство образования Таиланда распорядилось временно закрыть 641 школу в пяти граничащих с Камбоджей провинциях из-за обострения пограничного конфликта между странами.

Как передает Report, об этом сообщила газета Khaosod.

Таиландский министр образования Нарымон Пхинйосинват призвала учебные заведения "принять строгие меры безопасности, которая является главным приоритетом". Она отметила, что возвращение учеников и учителей в школы произойдет с улучшением ситуации на границе.