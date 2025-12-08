Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    Таиланд закрыл 641 школу из-за обострения пограничного конфликта с Камбоджей

    Другие страны
    • 08 декабря, 2025
    • 08:51
    Таиланд закрыл 641 школу из-за обострения пограничного конфликта с Камбоджей

    Министерство образования Таиланда распорядилось временно закрыть 641 школу в пяти граничащих с Камбоджей провинциях из-за обострения пограничного конфликта между странами.

    Как передает Report, об этом сообщила газета Khaosod.

    Таиландский министр образования Нарымон Пхинйосинват призвала учебные заведения "принять строгие меры безопасности, которая является главным приоритетом". Она отметила, что возвращение учеников и учителей в школы произойдет с улучшением ситуации на границе.

    Таиланд Камбоджа конфликт школы закрытие
    Thailand closes 641 schools amid escalating border tensions with Cambodia
    Elvis

    Последние новости

    09:16

    Число жертв наводнений в Индонезии достигло 950 человек

    Другие страны
    09:10

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.12.2025)

    Финансы
    08:51

    Таиланд закрыл 641 школу из-за обострения пограничного конфликта с Камбоджей

    Другие страны
    08:43

    Объем торговли Китая и США в январе - ноябре упал на 17,5%

    Другие страны
    08:33

    Пентагону хотят запретить сокращать численность войск в Европе ниже 76 тыс.

    Другие страны
    08:24
    Фото

    На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

    Инфраструктура
    08:08

    Минобороны Камбоджи обвинило Таиланд в нарушении совместной мирной декларации

    Другие страны
    07:59

    Эксперты МАГАТЭ посетят Японию для проверки процесса сброса воды с АЭС "Фукусима-1"

    Другие страны
    07:40

    США потратят $800 млн на поддержку Украины в 2026 и 2027 годах

    Другие страны
    Лента новостей