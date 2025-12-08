Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    Пентагону хотят запретить сокращать численность войск в Европе ниже 76 тыс.

    Другие страны
    • 08 декабря, 2025
    • 08:33
    Пентагону хотят запретить сокращать численность войск в Европе ниже 76 тыс.

    Разработанный в Конгрессе проект бюджета американского военного ведомства предусматривает запрет на сокращение численности дислоцированных в Европе американских войск до значения менее 76 тыс. человек более чем на 45 дней.

    Как передает Report, об этом говорится в опубликованном документе, голосование по которому начнется на этой неделе.

    В законопроекте отмечается, что военному руководству нельзя сокращать число находящихся в ведении Европейского командования ВС США (EUCOM) войск до уровня ниже 76 тыс. человек на срок более 45 дней до того, как военный министр Пит Хегсет и главком EUCOM не представят Конгрессу доклады о том, что такие действия отвечают национальным интересам Соединенных Штатов. Кроме того, они предварительно должны будут провести консультации с союзниками по НАТО.

    Помимо этого, документ запрещает передавать обратно европейским странам в собственность или другим образом возвращать им территорию военных баз и объекты недвижимости ВС США, а также передислоцировать из Европы какую-либо собственность стоимостью более $500 тыс.

    Аналогичные ограничения вводятся на минимальную численность американских войск в Республике Корея: там этот порог составляет 28,5 тыс. человек.

    Пентагон США Европа войска
    Elvis

    Последние новости

    08:43

    Объем торговли Китая и США в январе - ноябре упал на 17,5%

    Другие страны
    08:33

    Пентагону хотят запретить сокращать численность войск в Европе ниже 76 тыс.

    Другие страны
    08:24
    Фото

    На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

    Инфраструктура
    08:08

    Минобороны Камбоджи обвинило Таиланд в нарушении совместной мирной декларации

    Другие страны
    07:59

    Эксперты МАГАТЭ посетят Японию для проверки процесса сброса воды с АЭС "Фукусима-1"

    Другие страны
    07:40

    США потратят $800 млн на поддержку Украины в 2026 и 2027 годах

    Другие страны
    07:27

    NYT: Второй рейс с депортированными гражданами Ирана вылетел из США

    Другие страны
    07:12

    На трассе Зыхский круг-аэропорт снижен скоростной режим

    Инфраструктура
    06:54

    Камбоджа обстреляла из реактивных систем территорию Таиланда

    Другие страны
    Лента новостей