Пентагону хотят запретить сокращать численность войск в Европе ниже 76 тыс.

Разработанный в Конгрессе проект бюджета американского военного ведомства предусматривает запрет на сокращение численности дислоцированных в Европе американских войск до значения менее 76 тыс. человек более чем на 45 дней.

Как передает Report, об этом говорится в опубликованном документе, голосование по которому начнется на этой неделе.

В законопроекте отмечается, что военному руководству нельзя сокращать число находящихся в ведении Европейского командования ВС США (EUCOM) войск до уровня ниже 76 тыс. человек на срок более 45 дней до того, как военный министр Пит Хегсет и главком EUCOM не представят Конгрессу доклады о том, что такие действия отвечают национальным интересам Соединенных Штатов. Кроме того, они предварительно должны будут провести консультации с союзниками по НАТО.

Помимо этого, документ запрещает передавать обратно европейским странам в собственность или другим образом возвращать им территорию военных баз и объекты недвижимости ВС США, а также передислоцировать из Европы какую-либо собственность стоимостью более $500 тыс.

Аналогичные ограничения вводятся на минимальную численность американских войск в Республике Корея: там этот порог составляет 28,5 тыс. человек.