Pentaqona Avropadakı hərbçilərinin sayını 76 mindən aşağı salmaq qadağan edilir

    Digər ölkələr
    • 08 dekabr, 2025
    • 08:51
    Pentaqon üçün Konqresdə hazırlanmış büdcə layihəsində Avropada yerləşdirilən ABŞ hərbçilərinin sayının 76 mindən aşağı salınmasına qadağa daxildir.

    "Report"un xəbərinə görə, bu barədə səsverməyə bu həftə başlanacaq dərc edilmiş sənəddə deyilir.

    Qanun layihəsində deyilir ki, müdafiə naziri Pit Hegset və Avropa Komandanlığının komandiri Konqresə belə bir hərəkətin ölkənin milli maraqlarına uyğun olduğuna dair hesabat təqdim edənə qədər, hərbi rəhbərlər ABŞ-nin Avropa Komandanlığının nəzarəti altında olan qoşunların sayını 45 gündən çox müddətə 76.000 şəxsi heyətdən aşağı sala bilməz.

    Bundan əlavə, onlardan NATO müttəfiqləri ilə ilkin məsləhətləşmələr aparmaq tələb olunacaq.

    Sənəd ABŞ hərbi bazalarının və mülklərinin Avropa ölkələrinə mülkiyyət hüququnun verilməsini və ya başqa yolla qaytarılmasını, həmçinin dəyəri 500 min dollardan çox olan hər hansı əmlakın Avropadan köçürülməsini qadağan edir.

    Oxşar məhdudiyyətlər Koreya Respublikasındakı ABŞ qoşunlarının minimum sayına da tətbiq edilir: orada bu hədd 28,5 min nəfərdir.

