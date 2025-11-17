Rubio Maduronu narkotik kartelinin lideri adlandırıb
Digər ölkələr
- 17 noyabr, 2025
- 04:22
ABŞ dövlət katibi Marko Rubio Venesuela prezidenti Nikolas Maduronu narkotik kartelinə rəhbərlik etməkdə ittiham edib.
"Report"un məlumatına görə, o, bu barədə "X" sosial şəbəkə hesabında yazıb.
Dövlət katibinin sözlərinə görə, "qeyri-legitim" Maduro ABŞ Dövlət Departamentinin xarici terror təşkilatı kimi tanımaq niyyətində olduğu Los Soles kartelinin rəhbəridir.
Rubio əlavə edib ki, Maduronun qrupu Venesuelanın dövlət qurumlarını "alıb" və terror zorakılığına görə məsuliyyət daşımalıdır.
