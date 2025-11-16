Авианосец США вошел в Карибское море на фоне напряженности с Венесуэлой
- 16 ноября, 2025
- 21:26
Авианосная ударная группа ВМС США во главе с авианосцем USS Gerald R. Ford вошла в Карибское море.
Как передает Report, об этом в соцсети Х сообщила пресс-служба военно-морских сил США.
"Авианосная ударная группа "Джеральд Р. Форд", возглавляемая крупнейшим в мире авианосцем USS Gerald R. Ford (CVN 78), пересекла пролив Анегада и вошла в Карибское море 16 ноября", - говорится в заявлении.
На борту авианосца USS Gerald R. Ford находятся более 4 тыс. военных, десятки ударных истребителей и боевые вертолеты.
Ударную группу направили в регион по указанию главы Пентагона Пита Хегсета в рамках операции против наркотеррористов в Западном полушарии под названием Southern Spear ("Южное копье"). Она присоединится к объединенным силам, которые уже базируются в Пуэрто-Рико.