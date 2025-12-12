Посольство Азербайджана в Иране провело мероприятие по случаю Дня памяти Гейдара Алиева

Посольство Азербайджана в Иране провело памятное мероприятие на тему "Роль лидеров в укреплении культурно-духовных связей. Гейдар Алиев и страны ОЭС", посвященное 22-й годовщине со дня кончины общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, на мероприятии присутствовали представители Администрации президента Ирана, Министерства иностранных дел, послы стран Организации экономического сотрудничества, а также граждане Азербайджана, проживающие в Иране.

Посол Азербайджана в Иране Али Ализаде отметил, что Баку предпринял важные шаги для укрепления дружеских и братских отношений, а также культурно-духовных связей между государствами и народами ОЭС. Он подчеркнул, что общенациональный лидер Гейдар Алиев внес беспрецедентный вклад в этот процесс.

Посол Турции в Иране Хиджаби Кырлангыч сказал, что Баку и Анкару связывают братские отношения, и добавил, что память о Гейдаре Алиеве чтят с большим уважением. Он подчеркнул, что лидеры страны играют ключевую роль в определении судьбы своих народов. Гейдар Алиев был одним из таких выдающихся и мудрых государственных деятелей.

Далее состоялось открытие фотовыставки, где были представлены фотографии, отражающие участие великого лидера Гейдара Алиева в саммитах ОЭС, его визиты и встречи в странах ОЭС, а также то значение, которое он придавал культурным и духовным связям.