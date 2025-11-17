Venesuela ilə gərginliyin fonunda ABŞ-nin təyyarədaşıyan gəmisi Karib hövzəsinə gəlib
Digər ölkələr
- 17 noyabr, 2025
- 00:07
Venesuela ilə gərginliyin artması fonunda Amerikanın "USS Gerald R. Ford" təyyarədaşıyan gəmisi zərbə qrupuna rəhbərlik edərək Karib dənizinə gəlib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Hərbi Dəniz Qüvvələri məlumat yayıb.
Qeyd olunub ki, 4000 nəfərlik heyətlə dünyanın ən böyük təyyarədaşıyan gəmisi Anegad boğazından keçərək Karib dənizinə daxil olub.
Döyüş gəmisi onlarla taktiki təyyarə də daşıyır.
