В Литве будут производиться германские танки Leopard

Сборка германских танков Leopard 2 A8 будет организована в Литве.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Минобороны страны.

Министерство и госэнергохолдинг EPSO-G с одной стороны и германские KNDS Deutschland и Rheinmetal Landsysteme с другой подписали меморандум о взаимопонимании по промышленному сотрудничеству в области развития инфраструктуры сборки и технического обслуживания танков Leopard 2 A8.

"Для обеспечения максимально быстрых сроков поставки танков и создания предпосылок для развития потенциала литовской оборонной промышленности было достигнуто соглашение о сборке танков в Литве", - говорится в сообщении.

Ожидается также, что в будущем завод сможет оказывать услуги германской бригаде, дислоцированной в Литве, и обслуживать более широкий парк бронетехники из других стран.

Сборочное производство будет организовано в Каунасской свободной экономической зоне, первый танк сойдет с конвейера в начале 2028 года.