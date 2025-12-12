Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет День памяти Гейдара Алиева
    В Литве будут производиться германские танки Leopard

    12 декабря, 2025
    • 12:27
    Сборка германских танков Leopard 2 A8 будет организована в Литве.

    Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Минобороны страны.

    Министерство и госэнергохолдинг EPSO-G с одной стороны и германские KNDS Deutschland и Rheinmetal Landsysteme с другой подписали меморандум о взаимопонимании по промышленному сотрудничеству в области развития инфраструктуры сборки и технического обслуживания танков Leopard 2 A8.

    "Для обеспечения максимально быстрых сроков поставки танков и создания предпосылок для развития потенциала литовской оборонной промышленности было достигнуто соглашение о сборке танков в Литве", - говорится в сообщении.

    Ожидается также, что в будущем завод сможет оказывать услуги германской бригаде, дислоцированной в Литве, и обслуживать более широкий парк бронетехники из других стран.

    Сборочное производство будет организовано в Каунасской свободной экономической зоне, первый танк сойдет с конвейера в начале 2028 года.

