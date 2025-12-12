В Литве будут производиться германские танки Leopard
- 12 декабря, 2025
- 12:27
Сборка германских танков Leopard 2 A8 будет организована в Литве.
Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Минобороны страны.
Министерство и госэнергохолдинг EPSO-G с одной стороны и германские KNDS Deutschland и Rheinmetal Landsysteme с другой подписали меморандум о взаимопонимании по промышленному сотрудничеству в области развития инфраструктуры сборки и технического обслуживания танков Leopard 2 A8.
"Для обеспечения максимально быстрых сроков поставки танков и создания предпосылок для развития потенциала литовской оборонной промышленности было достигнуто соглашение о сборке танков в Литве", - говорится в сообщении.
Ожидается также, что в будущем завод сможет оказывать услуги германской бригаде, дислоцированной в Литве, и обслуживать более широкий парк бронетехники из других стран.
Сборочное производство будет организовано в Каунасской свободной экономической зоне, первый танк сойдет с конвейера в начале 2028 года.