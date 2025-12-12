Комитет нацбезопасности Казахстана с 2027 года получит новые полномочия

С 1 января 2027 года у Комитета нацбезопасности (КНБ) Казахстана появятся новые функции и полномочия.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, соответствующий указ подписал президент страны Касым-Жомарт Токаев.

Согласно указу, КНБ будет отвечать за госрезервы - ему предоставляется право на внесение предложений по номенклатуре и объемам хранения материальных ценностей государственного материального резерва и о разбронировании материальных ценностей.

Он также сможет делиться своими данными с другими госорганами, чтобы быстрее выявлять факты по отмыванию денег, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения и т.д. Комитет определит когда использовать запасы и сколько денег на это нужно, и эти расчеты представить правительству.