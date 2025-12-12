Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет День памяти Гейдара Алиева
    Али Асадов возложил цветы к Монументу нейтралитета в Ашхабаде

    Внешняя политика
    • 12 декабря, 2025
    • 12:48
    Али Асадов возложил цветы к Монументу нейтралитета в Ашхабаде

    Премьер-министр Азербайджана Али Асадов принял участие в Международном форуме мира и доверия в Ашхабаде, посвященном 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Кабинет министров.

    Премьер-министр Али Асадов возложил цветы к Монументу нейтралитета в Ашхабаде.

    Əli Əsədov Aşqabadda Neytrallıq Abidəsini ziyarət edib
    Azerbaijani PM visits Neutrality Monument in Ashgabat
