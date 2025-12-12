Премьер-министр Азербайджана Али Асадов принял участие в Международном форуме мира и доверия в Ашхабаде, посвященном 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Кабинет министров.

Премьер-министр Али Асадов возложил цветы к Монументу нейтралитета в Ашхабаде.