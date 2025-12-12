Ilham Aliyev WUF13 Budget package the commemoration day of National Leader Heydar Aliyev
    Ilham Aliyev WUF13 Budget package the commemoration day of National Leader Heydar Aliyev

    Azerbaijani PM visits Neutrality Monument in Ashgabat

    Foreign policy
    • 12 December, 2025
    • 12:56
    Azerbaijani PM visits Neutrality Monument in Ashgabat

    On December 12, Azerbaijani Prime Minister Ali Asadov took part in the international forum dedicated to International Neutrality Day and the 30th anniversary of Turkmenistan's permanent neutrality in Ashgabat, Report informs, citing the Azerbaijani Cabinet of Ministers.

    Prime Minister Asadov laid a bouquet of flowers at the Neutrality Monument in Ashgabat.

    Prime Minister Ali Asadov Turkmenistan's neutrality Neutrality Monument
    Photo
    Əli Əsədov Aşqabadda Neytrallıq Abidəsini ziyarət edib
    Photo
    Али Асадов возложил цветы к Монументу нейтралитета в Ашхабаде

    Latest News

    13:20

    Turkish Defense Ministry commemorates Heydar Aliyev

    Foreign policy
    13:19

    Azerbaijan's population exceeds 10 million as of November 2025

    Social security
    13:16

    Azerbaijan nearly doubled direct investment in Georgia in nine months

    Finance
    13:10

    Uzbekistan to declare 2027 Year of Preventive Diplomacy in NAM

    Region
    13:09

    Kazakhstan proposes creation of specialized UN water agency

    Region
    13:07

    Ambassador highlights Heydar Aliyev's role in shaping Türkiye–Azerbaijan relations

    Domestic policy
    13:04

    Barcelona sends explosive report to UEFA after Frankfurt fans' destruction of Camp Nou

    Football
    13:00

    Belarusian Embassy shares post on occasion of Heydar Aliyev's Remembrance Day

    Foreign policy
    12:58

    Reddit launches high court challenge to Australia's under-16s social media ban

    Other countries
    All News Feed