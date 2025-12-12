Azerbaijani PM visits Neutrality Monument in Ashgabat
Foreign policy
- 12 December, 2025
- 12:56
On December 12, Azerbaijani Prime Minister Ali Asadov took part in the international forum dedicated to International Neutrality Day and the 30th anniversary of Turkmenistan's permanent neutrality in Ashgabat, Report informs, citing the Azerbaijani Cabinet of Ministers.
Prime Minister Asadov laid a bouquet of flowers at the Neutrality Monument in Ashgabat.
