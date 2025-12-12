Əli Əsədov Aşqabadda Neytrallıq Abidəsini ziyarət edib
Xarici siyasət
- 12 dekabr, 2025
- 12:31
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri Əli Əsədov Aşqabadda keçirilən Beynəlxalq Neytrallıq Günü və Türkmənistanın daimi neytrallığının 30 illiyinə həsr olunmuş beynəlxalq forumda iştirak edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Nazirlər Kabineti məlumat yayıb.
Baş nazir Əli Əsədov Aşqabadda Neytrallıq Abidəsinin önünə gül dəstəsi qoyub.
