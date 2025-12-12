Азербайджан практически удвоил за 9 месяцев прямые инвестиции в Грузию

Прямые инвестиции Азербайджана в экономику Грузии в январе-сентябре 2025 года составили $105,2 млн.

Об этом сообщает Report со ссылкой на материалы Национальной службы статистики Грузии.

В январе-сентябре 2024 года инвестиции из Азербайджана в Грузию составили $55,2 млн. Таким образом, Азербайджан за 9 месяцев 2025 года увеличил инвестиции в грузинскую экономику в 1,9 раза.

В том числе в третьем квартале объем ППИ из Азербайджана в грузинскую экономику составил $56,7 млн (рост в 2,6 раза по сравнению с июлем-сентябрем 2024 года).

По данным ведомства, Азербайджан в отчетном периоде являлся четвертым инвестором в экономику Грузии с долей в 8,3%.

В целом, прямые иностранные инвестиции в экономику Грузию в январе-сентябре2025 года составили $1 млрд 296,9 млн, что на 11% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Прямые инвестиции из Азербайджана в Грузию в 2024 году составили $83,9 млн.