Azərbaycan 9 ayda Gürcüstana birbaşa investisiyaları iki dəfəyə yaxın artırıb

    Maliyyə
    • 12 dekabr, 2025
    • 13:12
    Azərbaycanın bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Gürcüstan iqtisadiyyatına birbaşa investisiyaları 105,2 milyon ABŞ dolları təşkil edib.

    Bu barədə "Report" Gürcüstanın Milli Statistika Xidmətinin materiallarına istinadən xəbər verir.

    2024-cü ilin müvafiq dövründə Azərbaycanın Gürcüstana investisiyaları 55,2 milyon ABŞ dolları təşkil edib. Beləliklə, Azərbaycan 2025-ci ilin 9 ayı ərzində Gürcüstan iqtisadiyyatına investisiyalarını 1,9 dəfə artırıb.

    Eyni zamanda, üçüncü rübdə Azərbaycandan Gürcüstan iqtisadiyyatına birbaşa xarici investisiyaların həcmi 56,7 milyon ABŞ dolları (2024-cü ilin iyul-sentyabr ayları ilə müqayisədə 2,6 dəfə çox) təşkil edib.

    Qurumun məlumatına görə, hesabat dövründə Azərbaycan 8,3 % payla Gürcüstan iqtisadiyyatına sərmayə yatıran dördüncü investor olub.

    Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Gürcüstan iqtisadiyyatına birbaşa xarici investisiyalar ümumilikdə 1 milyard 296,9 milyon ABŞ dolları təşkil edib, bu da ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 11 % çoxdur.

    Qeyd edək ki, 2024-cü ildə Azərbaycanın Gürcüstana birbaşa investisiyaları 83,9 milyon ABŞ dolları təşkil edib.

