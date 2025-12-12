Шахбаз Шариф: Пакистан стремится к созданию более справедливого миропорядка к 2030 году

Национальная повестка устойчивого развития Пакистана на период до 2030 года направлена на построение более справедливого и процветающего мирового порядка.

Как передает Report, об этом заявил премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, выступая на Международном форуме мира и доверия, приуроченному к 30-й годовщине нейтралитета Туркменистана.

По словам премьера, социально-экономическое развитие и повышение благосостояния населения - главный приоритет правительства Пакистана: "Страна добилась значительного прогресса в ключевых направлениях, включая расширение финансовой доступности, вовлечение женщин и уязвимых групп в экономическую жизнь, несмотря на вызовы глобального потепления".

Шариф подчеркнул приверженность Пакистана внедрению экологически чистых и "зеленых" решений, трансформации страны и подаче глобального примера в восстановлении природных экосистем. Вместе с тем, он отметил, что развивающиеся государства сталкиваются с серьезными препятствиями на пути устойчивого развития из-за климатических катастроф и дисбалансов в международных экономических отношениях.

Премьер также напомнил, что в 2023 году Пакистан пережил разрушительные наводнения, унесшие жизни людей и нанесшие большой экономический ущерб, а в 2024 году страна вновь столкнулась с катастрофическими последствиями климатических изменений.