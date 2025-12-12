На юге Франции жандармы применили слезоточивый газ против протестующих фермеров

На юге Франции жандармы применили ночью слезоточивый газ и светошумовые гранаты для разгона нескольких сотен фермеров, вышедших на протест против забоя скота.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал BFMTV.

"Слезоточивый газ и светошумовые гранаты были использованы против собравшихся фермеров… Стычки произошли между животноводами и силами правопорядка", - сообщил телеканал.

Протестующие установили баррикады на пути к ферме, однако правоохранители из спецотряда по предотвращению беспорядков (CRS) все равно прошли к ангару со стадом.

Власти департамента ранее приняли решение о забое 208 коров из-за обнаружения у одной из них нодулярного дерматита, заразного инфекционного заболевания, сопровождающегося лихорадкой, отеком подкожной соединительной ткани и иных органов.