    На юге Франции жандармы применили слезоточивый газ против протестующих фермеров

    Другие страны
    • 12 декабря, 2025
    • 12:09
    На юге Франции жандармы применили ночью слезоточивый газ и светошумовые гранаты для разгона нескольких сотен фермеров, вышедших на протест против забоя скота.

    Как передает Report, об этом сообщил телеканал BFMTV.

    "Слезоточивый газ и светошумовые гранаты были использованы против собравшихся фермеров… Стычки произошли между животноводами и силами правопорядка", - сообщил телеканал.

    Протестующие установили баррикады на пути к ферме, однако правоохранители из спецотряда по предотвращению беспорядков (CRS) все равно прошли к ангару со стадом.

    Власти департамента ранее приняли решение о забое 208 коров из-за обнаружения у одной из них нодулярного дерматита, заразного инфекционного заболевания, сопровождающегося лихорадкой, отеком подкожной соединительной ткани и иных органов.

