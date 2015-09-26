Рухани: Ядерное соглашение станет испытанием для ирано-американских отношений

Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ "Ядерное соглашение, заключенное Ираном и "шестеркой" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия), станет испытанием для построения доверия Тегерана по отношению к Вашингтону".

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент Ирана Хасан Рухани в Нью-Йорке на встрече с журналистами.

"Полная реализация ядерной сделки является большим испытанием для восстановления доверия Ирана к США", - приводит в субботу слова главы иранского кабинета агентство Тасним. "Ядерное соглашение подходит к стадии реализации как для США, так и для Ирана. Санкции в отношении ИРИ должны быть полностью сняты. Тогда иранский народ сможет почувствовать результат переговоров", - подчеркнул далее Хасан Рухани. Только после этого обе стороны смогут продолжить переговоры по остальным вопросам, включая и урегулирование в Сирии, добавил иранский президент.

Отвечая на вопрос журналистов, пойдет ли он на контакт и пожмет ли руку президенту США Бараку Обаме, если им придется встретиться в кулуарах сессии Генеральной Ассамблеи ООН, Хасан Рухани ответил: "Проблемы, существующие в отношениях между США и Ираном, не решить одним рукопожатием". "Существуют большие противоречия и враждебность по отношению друг к другу. Иранцы не одобряют политику правительства США в отношении нашей страны и региона в целом", - пояснил Рухани. "Надо быть реалистичными, учитывать взаимные интересы и смотреть в будущее", - подчеркнул президент ИРИ.