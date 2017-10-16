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    Россия ввела санкции против КНДР

    Президент России Владимир Путин подписал указ, предусматривающий применение ограничений в отношении Северной Кореи

    Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин подписал указ, предусматривающий применение ограничений в отношении Северной Кореи в ответ на проведение ею ракетно-ядерных испытаний, передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

    Указ, опубликованный на официальном интернет-портале правовой информации, подписан в связи с принятием резолюции СБ ООН 2321 от 31 ноября 2016 года.

    Отметим, что Пхеньян провел в июле два испытания баллистических ракет и заявил об успешном испытании водородного боезаряда.

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