Россия согласилась обсудить с США безопасность полетов в Сирии

Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ Министерство обороны США получило официальный ответ от российского военного ведомства, касающееся предложений Пентагона по обеспечению безопасности воздушного пространства Сирии. Об этом сообщил официальный представитель американского военного ведомства Питер Кук, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

Москва согласилась обсудить с Вашингтоном безопасность воздушных операций. "В Пентагоне изучают ответ России, переговоры, скорее всего, пройдут не позднее выходных", - уточнил Кук.

Пентагон 6 октября призвал Москву срочно ответить на запрос о согласовании правил взаимодействия в воздушном пространстве Сирии.