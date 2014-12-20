Россия проработает ответные меры в связи с новыми санкциями США и Канады

Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ МИД РФ советует Вашингтону и Оттаве задуматься о последствиях введения новых санкций против России, Москва займется проработкой ответных мер. Как сообщает Report, об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Александра Лукашевича.

"Советуем Вашингтону и Оттаве все-таки задуматься о последствиях подобных действий. А мы займемся проработкой ответных мер", — заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

США в пятницу объявили о расширении экономических санкций против России и попытке полномасштабной экономической блокады Крыма.

Канада, в свою очередь, намерена пополнить санкционный список граждан России.