Российские истребители разбомбили территорию Сирии, погибли 44 человека

Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ В результате авиаударов, нанесенных российскими истребителями по селу Зердене сирийского региона Идлиб, погибли 44 мирных жителя, десятки получили ранения.

Как сообщает Report со ссылкой на Haber7, информацию распространил Сирийский наблюдательный совет по правам человека.

Отмечается, что в регионе ощущается нехватка врачей и медикаментов.

В министерстве обороны России заявили, что в указанном регионе не летают боевые самолеты.

По информации министерства, российские истребители не наносили авиаударов по селу Зердене. В министерстве отметили, что инцидент произошел в результате перестрелке между Фронтом ан-Нусра и оппозицией.

Однако, по мнению оппозиции, авиаудары были совершены принадлежащими России истребителями "Су-24". Они заявили, что указанные истребители вылетели из принадлежащей России военной базы в сирийском регионе Лазкия.

Отметим, что село Зердене сирийского региона Идлиб контролируется оппозиционными Башару Асаду силами.