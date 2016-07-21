​Российские дальние бомбардировщики нанесли удар по объектам ИГИЛ в Сирии

Баку. 21 Июля. REPORT.AZ/ Шесть российских бомбардировщиков Ту-22М3 нанесли в Сирии удар по выявленным разведкой объектам ИГИЛ восточнее Пальмиры и в районе городов Эс-Сухне, Арак и Эт-Тэйбе в провинции Хомс.

Как передает Report, об этом сообщило Министерство обороны России.

Согласно информации, дальние бомбардировщики осуществили удар в 6.00 по бакинскому времени. Целями для поражения стали командные пункты, скопления живой силы и техники боевиков. Обнаружить новые цели позволило усиление разведки в этом регионе, в том числе космической.

Отмечается, что, по данным объективного контроля, в результате удара уничтожены два пункта управления террористов, живая сила и военная техника ИГИЛ в укрытии.

Прикрытие дальних бомбардировщиков осуществляли истребители Су-35 с авиабазы "Хмеймим". После выполнения задания самолеты вернулись на аэродромы вылета.