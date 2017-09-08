Российская авиация уничтожила четырех полевых командиров ИГ в Сирии

Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ В результате удара российской авиации в районе сирийского города Дейр-эз-Зор уничтожены четыре влиятельных полевых командира, в том числе "министр войны" Гулмурод Халимов и "амир Дейр-эз-Зора" Абу Мухаммад Аш-Шимали, передает Report со ссылкой на российские СМИ.

"В результате точного авиаудара российской авиации в районе города Дейр-эз-Зор уничтожен командный пункт, узел связи и около 40 боевиков ИГИЛ", - сообщает министерство обороны России.

В ведомстве отметили, что Абу Мухаммад Аш-Шимали отвечал в ИГ за финансы и переброску новобранцев на тренировочные лагеря ИГ.

По данным российского минобороны, "ряд европейских спецслужб считает его организатором терактов в Париже в ноябре 2015 году".