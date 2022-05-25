О нас

Reuters: уровень одобрения Байдена опустился до рекордных 36%

Reuters: уровень одобрения Байдена опустился до рекордных 36% Уровень одобрения американцами работы Джозефа Байдена на посту президента США на фоне роста инфляции в стране опустился на этой неделе до рекордных 36%.
Другие страны
25 мая 2022 г. 06:09
Reuters: уровень одобрения Байдена опустился до рекордных 36%

Уровень одобрения американцами работы Джозефа Байдена на посту президента США на фоне роста инфляции в стране опустился на этой неделе до рекордных 36%.

Как передает Report, об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на результаты опроса, проведенного им совместно с социологической службой Ipsos.

Агентство отмечает, что данный показатель опустился на 6 п. п. по сравнению с прошлой неделей. Из числа респондентов, являющихся сторонниками Демократической партии США, в которую входит Байден, работу главы государства поддерживают 72% (на 4 п. п. меньше, чем неделей ранее). 59% опрошенных не одобряют деятельность президента.

Опрос проводился 23-24 мая среди 1 005 взрослых жителей США.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Экслюзивные новости

Руслан Мирсаяпов: В этом году Азербайджан поставит в Россию рекордные объемы агропродукции
Руслан Мирсаяпов: В этом году Азербайджан поставит в Россию рекордные объемы агропродукции
24 мая 2022 г. 13:10
Глава МИД Венгрии посетит Азербайджан
Глава МИД Венгрии посетит Азербайджан
24 мая 2022 г. 11:33
Министр нефти Ирана посетит Азербайджан
Министр нефти Ирана посетит Азербайджан
24 мая 2022 г. 10:57
Названы категории обращений, рассмотренных на заседаниях Комиссии по вопросам помилования
Названы категории обращений, рассмотренных на заседаниях Комиссии по вопросам помилования
23 мая 2022 г. 17:39
EBRD помогает Азербайджану с подготовкой водородной стратегии
EBRD помогает Азербайджану с подготовкой водородной стратегии
23 мая 2022 г. 14:27
Идет сбор подписей депутатов для созыва внеочередной сессии Милли Меджлиса
Идет сбор подписей депутатов для созыва внеочередной сессии Милли Меджлиса
23 мая 2022 г. 14:06
ЕИБ готов рассмотреть финансирование различных проектов реконструкции в Азербайджане
ЕИБ готов рассмотреть финансирование различных проектов реконструкции в Азербайджане
23 мая 2022 г. 12:43
Тракторы Китая и Индии будут производиться под азербайджанским брендом
Тракторы Китая и Индии будут производиться под азербайджанским брендом
23 мая 2022 г. 12:14
Заместитель председателя ASCO покинул свой пост
Заместитель председателя ASCO покинул свой пост
23 мая 2022 г. 09:29
Очередную встречу парламентов Азербайджана, Турции и Грузии предложено провести в Сухуми
Очередную встречу парламентов Азербайджана, Турции и Грузии предложено провести в Сухуми
22 мая 2022 г. 15:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi