Reuters: уровень одобрения Байдена опустился до рекордных 36%

Уровень одобрения американцами работы Джозефа Байдена на посту президента США на фоне роста инфляции в стране опустился на этой неделе до рекордных 36%.

Уровень одобрения американцами работы Джозефа Байдена на посту президента США на фоне роста инфляции в стране опустился на этой неделе до рекордных 36%.

Как передает Report, об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на результаты опроса, проведенного им совместно с социологической службой Ipsos.

Агентство отмечает, что данный показатель опустился на 6 п. п. по сравнению с прошлой неделей. Из числа респондентов, являющихся сторонниками Демократической партии США, в которую входит Байден, работу главы государства поддерживают 72% (на 4 п. п. меньше, чем неделей ранее). 59% опрошенных не одобряют деятельность президента.

Опрос проводился 23-24 мая среди 1 005 взрослых жителей США.