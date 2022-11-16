Reuters: Одобрена декларация саммита G20

Декларация лидеров стран G20 по итогам саммита на индонезийском острове Бали одобрена.

Декларация лидеров стран G20 по итогам саммита на индонезийском острове Бали одобрена.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Reuters.

Официальной информации на этот счет со стороны организаторов нет. Проект документа содержал 50 пунктов, однако неизвестно, вносились ли в него какие-либо изменения.

В частности, большинство стран G20, как отмечалось в проекте документа, "резко осуждает войну на Украине", но среди них есть и "другие мнения по поводу этой ситуации". Кроме того, они указывали, что конфликт на Украине "обострил существующие проблемы мировой экономики".

В другом пункте говорилось, что "нынешняя эпоха не должна стать эпохой войны". Кроме того, в документе отмечается, что "применение или угроза применения ядерного оружия недопустимы".

Также в проекте документа дается высокая оценка и подчеркивается важность зерновой сделки. Отмечается "необходимость всеобъемлющей, своевременной и последовательной реализации" этого соглашения, срок действия которого истекает 19 ноября и которое продлевается автоматически на 120 дней, если ни одна из сторон (Россия, Украина, ООН, Турция) не выступит против.

Основная часть проекта коммюнике посвящена проблемам, которые обсуждаются на нынешнем саммите: продовольственной и энергетической безопасности, цифровой трансформации и здравоохранению.